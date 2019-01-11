ABD Savunma Bakanlığı: Bolton’dan emir almıyoruz, Suriye’den çekilme planımızda değişiklik yok

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD ordusunun aralık ayında Beyaz Saray’dan aldıkları talimata uygun olarak, tüm birliklerin Suriye’den çekilmesi planıyla ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan yetkililer, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile çelişkili açıklamalarına rağmen Pentagon’un yeni bir talimat almadığını ve yeni bir talimat gelene kadar yetkililerin çekilme planlarına tasarlandığı gibi devam edeceklerini belirtti.

“Hiçbir şey değişmedi, Bolton’dan emir almıyoruz”

Haberde, Suriye’de bulunan ABD askerlerinin çıkışına yardım etmek için çok sayıda kara birliklerinin Suriye’ye yöneldiğini belirten yetkililer; yüzlerce denizci, helikopter ve uçak taşıyabilen amfibi saldırı gemisi USS Kearsarge’nin öncülük ettiği bir grup donanma gemisinin de askerlerin Suriye’den çıkışı sırasında destek olmak için bölgeye yöneldiğini ifade etti.

Gazeteye konuşan bir bakanlık yetkilisi, hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, “Bolton’dan emir almıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bolton’ın açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi

John Bolton geçen hafta gerçekleştirdiği İsrail ziyareti sırasında “ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesinin, DEAŞ kalıntılarının tamamen temizlenmesine ve Türkiye’nin, ABD’nin Suriye’deki müttefiki olan terör örgütü PKK/YPG’nin güvenliğine dair garanti vermesine bağlı olduğunu” söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail'den verdiği mesajı yutmamız mümkün değil, John Bolton ciddi bir yanlış yapmıştır.” diyerek tepki gösterdiği Bolton, İsrail ziyaretinin ardından Türkiye’ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiremeden Türkiye’den apar topar ayrılmak zorunda kalmıştı.