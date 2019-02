ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Maduro’yu Bob Dylan şarkısıyla tehdit etti

Venezuela’da yaşanan yönetim krizinin yansımaları devam ederken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bir kez daha Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik çağrıda bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı bu kez ise Maduro’ya yönelik efsane sanatçı Bob Dylan’ın ‘The Times They Are a-Changing(Zaman Değişiyor) şarkısından alıntı yaparak, “Etrafındaki suların yükseldiğini kabul et. Şimdi yüzmeye başlasan iyi edersin, yoksa bir taş gibi batacaksın. Çünkü Venezuela'da zaman değişiyor” dedi.

GUAİDO’DAN ASKERLERE MESAJLAR GİTTİ

Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise, “Asker dinle” adı altında bir kampanya başlatıp mesajlar yayımladı. Kampanya kapsamında, Venezuela ordusundan insani yardımın ülkeye girişine izin vermesi istendi. Kampanyanın içeriği ise, “Bu mesaj yardımların geleceği bölgeden sorumlu her bir askeri şefe. Huzurlu bir şekilde insani yardımları yerine ulaştıralım. İnancımız hep beraber gaspın sona ermesini sağlamak” şeklinde tanıtıldı.

CUCUTA’DA CUMA GÜNÜ TÖREN YAPILACAK

Venezulea krizinin etkisi bölgede etkisini devam ettirirken Şili Devlet Başkanı Sebastin Pinera da, insani yardımın Venezuela'ya girişini desteklemek için Kolombiya Devlet Başkanı Ivn Duque ile beraber Ccuta'ya gitme kararı aldı. Cuma günü Kolombiya’da olacağını açıklayan Pinera, “Venezuela halkının özgürlüklerini ve demokrasilerini iyileştirmek için uluslararası desteğe ihtiyacı var” dedi. Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de, Venezuela’ya insani yardım sağlanması için Ccuta’da yapılacak törene katılacak. Abdo, Perşembe günü Kolombiya’da olacak.