İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,857
  • EURO
    7,6909
  • ALTIN
    380.366
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Boris Johnson'ın aracına kaza yaptıran terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı
Dünya

Boris Johnson'ın aracına kaza yaptıran terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aracının önüne atlayarak trafik kazasına neden olan terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı.

AA17 Haziran 2020 Çarşamba 17:29 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:29
ABONE OL

Parlamento önünde gösteri yapan 10 kadar PKK sempatizanından biri, katıldığı oturumdan ayrılan Johnson’ın aracının önüne atladı.

Fren yapan Johnson’ın makam aracına arkadaki koruma aracı çarparken, polis PKK sempatizanını gözaltına alarak parlamento içindeki polis merkezine götürdü.

İngiliz makamları olay sırasında Johnson’ın araçta olduğunu doğruladı.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor.

İngiltere'de terör listesindeki bir örgüte üyelik, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Nadiren görülüyor! Vatandaşlar saniye saniye kaydetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.