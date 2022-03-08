Boronbayeva: Türkiye en güçlü 20 ülke arasında yer alıyor

AA 8 Mart 2022 Salı 11:10 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 11:10

İklim değişikliği, kuraklık, barajlarda su yetersizliği, elektrik kesintileri gibi konuların sık sık gündeme geldiği Kırgızistan'da, enerji sektörü için örgütlenen kadınlar dikkati çekiyor.

İyi eğitimleri, cesaretleriyle ülkesine hizmet etme arzusu olan kadınlar, hidroelektrik ve yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek olan Kırgızistan'a yatırımcı çekmek için gayret sarf ediyor.

Konuya hakim kadınlar, hükümetin organize ettiği konferanslarda enerji sektöründe mevcut sorunları ve çözülmeyi bekleyen konuları gözler önüne seriyor.

Elektriğin yaklaşık yüzde 90'ının hidroelektrik santrallerinde üretildiği ülkede, son yıllarda güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve küçük hidroelektrik santral kurulumu konuşuluyor.

Hükümet, yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturan hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal enerji alanlarında gelişim için çözüm önerileri sunarken, kadınlar enerji sektörünün gelişmesi için örgütleniyor.

Enerji, geleneksel olarak erkek egemen bir endüstri alanı kabul edilse de kadınlar, enerji sektörünün gelişmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

- ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ KADINLAR ÖRGÜTLENİYOR

Kadınlar, kurdukları dernekle amaçlarını ve ulusal enerji sektörünün gelişimine yaptıkları katkıları ve sundukları önerileri, AA muhabirine anlattı.

Bişkek'te iktisat ve elektrik mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve Moskova'da yakıt ve enerji kompleksi yönetimi üzerine eğitimini sürdüren Altınay Abdıkerimova, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde kurduğu Kırgızistan Enerjide Kadınlar Derneğini tanıttı.

Abdıkerimova, Enerjide Kadınlar Derneği ile enerji sektöründe çalışan her kadının kendi alanında fark edilmesini ve terfi etmesini amaçladıklarını belirtti.

Enerji sektöründe kadınların karar mekanizmasında yer alması gerektiğini dile getiren Abdıkerimova, "Ailede ocağın bekçisi kadındır. Kadınlarımız liderlik pozisyona gelmelidir. Kariyer inşa edebilmelidir. Çocuklu olsa da ilerleyebilmelidir." dedi.

Abdıkerimova, Kırgızistan'ın güçlü ve enerji bakımından bağımsız bir ülke haline gelmesini için enerji sektöründeki kadınların gelişmesine destek olacaklarını ve sektörün genç kadınlar için cazip hale getirilmesine çalışacaklarını belirtti.

- "ENERJİ POLİTİKAMIZI DOĞRU YÖNETMELİYİZ"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Elvira Boronbayeva, eğitim ve çalışmak amacıyla 20 yıldır bulunduğu yurt dışından döndükten sonra Küçük Hidroelektrik Santralleri Derneğini kurduğunu anlattı.

Ülkede, yenilenebilir enerji sektöründen en çok söz eden dernek haline geldiklerini belirten Boronbayeva, üye iş insanlarının hak ve hukukunu korumak ve küçük hidroelektrik santrallerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2015'te örgütlendiklerini kaydetti.

Boronbayeva, iki şirketin üye olmasıyla kurduğu derneğin üye sayısının, Rusya, Türkiye, Almanya, Çekya, Avusturya ve Kırgızistan'dan katılan şirketlerle 30'a çıktığını söyledi.

Türkiye'nin, başta enerji güvenliği nedeniyle en güçlü 20 ekonomi arasına girdiğini dile getiren Boronbayeva, şu değerlendirmede bulundu:

"Kırgızistan ve Türkiye coğrafik konumu itibarıyla benzer ülkeler. Dicle ve Fırat nehirlerinin kaynağı Türkiye'dir. Orta Asya'da Amuderya ve Siriderya nehirlerinin kaynağı Kırgızistan'dır. Biz de su kaynaklar açısından çok daha zenginiz ancak onları yeteri kadar kullanamıyoruz".

Kırgızistan hükümetinde enerji ve yatırım konulu toplantılarda aktif rol alan Boronbayeva, Kırgızistan'ın ekonomik olarak güçlü komşularıyla birlikte gelişmesi gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Su kaynaklarının başında olmak Kırgızistan'a büyük sorumluluk yüklüyor. Enerji politikamızı doğru yönetmeliyiz. Biz sadece enerji kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla bağımsız olabiliriz. Bunun sonucunda toplumumuzu ve sanayimizi geliştirebiliriz. Çünkü ekolojiye ihtiyacımız var, doğaya ihtiyacımız var, elektriğe ihtiyacımız var."

- "BÜYÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Fransa'da işletme üzerine lisans yaptıktan sonra ülkesine dönen Eleonora Kazakova, Kırgızistan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Derneğinin yöneticiliğini yapıyor.

Aynı zamanda, küçük bir hidroelektrik santrali işleten Kırgız-Fransız ortaklığındaki şirketin yöneticiliğini 25 yıldır üstlenen Kazakova, ülkede özel küçük bir hidroelektrik santrali işletmek için ilk lisansın sahibi olduğunu belirtti.

Kazakova, son dönemde Kırgızistan'da küçük hidroelektrik santrallerin kurulumu konusunun aktif konuşulmaya ve devletin bu konuya daha fazla önem vermeye başladığını anlattı.

Yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırımlara ve tecrübeye ihtiyaç duyulduğunu aktaran Kazakova, "Büyük hidroelektrik santrallere ihtiyacımız var ama ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi karşılamak için küçük hidroelektrik santrallerini şimdiden kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

- SEKTÖRÜN SORUNLARDAN KURTULMASINA İLİŞKİN KİTAP YAZDI

Kadınların örgütlenmesine katkı sağlayan, Kırgızistan Teknik Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Valentina Kasımova, Kırgızistan'ın enerji sektöründeki sorunlardan kurtulması için "Kırgızistan enerji sektöründe krizle mücadele yönetiminin temeli" başlıklı kitap yazdı.

Ömrünü enerjiden anlayan nesiller yetiştirmeye adayan Kasımova, ülkenin enerji sektöründeki sorunların önüne geçebilmek için tarife politikasının değişmesi ve yatırım çekilmesi gerektiğini belirtti.