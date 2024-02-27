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Dünya

Borrell'in von der Leyen'e yönelik İsrail eleştirisi karşısında AB Komisyonu sessiz!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i İsrail yanlısı tutumu nedeniyle eleştirileri karşısında yorum yapmayacağını söyledi.

AA27 Şubat 2024 Salı 16:19 - Güncelleme:
Borrell'in von der Leyen'e yönelik İsrail eleştirisi karşısında AB Komisyonu sessiz!
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AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında gazeteciler, Mamer'e Borrell'in İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği röportajda von der Leyen'i "tamamen İsrail yanlısı duruş sergilemekle" suçlamasını anımsatarak, bu konudaki değerlendirmesini sordu.

Mamer, von der Leyen'in tutumunun Birliğe üye ülkelerin liderlerinin oluşturduğu AB Konseyi ve dışişleri bakanlarının oluşturduğu AB Dış İlişkiler Konseyi tarafından dile getirilen tutum olduğunu belirterek, "Yorumlara yorum yapmayacağım." dedi.

Bunun üzerine gazeteciler, Mamer'e Borrell'in von der Leyen'in 13 Ekim 2023'te yaptığı İsrail ziyaretini eleştirdiğini, AB Konseyi ve AB Dış İlişkiler Konseyi toplantılarının bu tarihten sonra yapıldığını hatırlattı. Ancak Mamer, yanıt vermekten kaçındı.

Borrell, söz konusu röportajında "Von der Leyen'in tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergilediği, uluslararası politika konusunda kendisinden başka kimseyi temsil etmeyen (İsrail) gezisinin Avrupa açısından jeopolitik maliyeti oldukça yüksek oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarının 6. gününde bu ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunan von der Leyen'in, AB'nin İsrail'e "koşulsuz desteğini" sunması eleştirilere neden olmuştu.

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