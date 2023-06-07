''Bosna Hersek ve Türkiye ilişkilerinin en iyi günleri kapıda''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" için Ankara'ya gelen Becirovic, AA muhabirine iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Becirovic, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gelecek dönemlerde daha çok güçlenmesi temennisinde bulunarak, halihazırda ikili ilişkilerin "oldukça iyi" seviyede olduğunu belirtti.

Bosna Hersek ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin karşılıklı olarak sık sık ziyaretlerde bulunduğunu ve kendisinin de birkaç ay içerisinde Türkiye'yi ikinci kez ziyaret ettiğini dile getiren Becirovic, "Bu işbirliğinin daha da yoğun devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

- "EKONOMİK İŞBİRLİĞİMİZİN GÜÇLENMESİ SON DERECE CESARET VERİCİ"

Becirovic, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinerek, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki toplam dış ticaret hacminin giderek büyüdüğünü vurguladı.

"Ekonomik işbirliğimizin güçlenmesi de son derece cesaret verici." diyen Becirovic, "Bizler Türkiye'den gelen yatırımlar açısından da Bosna Hersek'teki ortamı iyileştirmek istiyoruz ki gelen yatırımcıların sayısı artsın." ifadelerini kullandı.

Becirovic, geçmişte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Bosna Hersek ve halkına yaptığı yardımlar için teşekkür etti ve "Türkiye, çok sayıda projeyi Bosna Hersek'te hayata geçirdi, çok sayıda ibadethanenin onarımını da üstlendi, bunun için de teşekkür etmek isterim." dedi.

Boşnak lider Becirovic, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesinden yardımlar gönderildiğini hatırlatarak, Bosna Hersek'in Türk halkıyla büyük dayanışma gösterdiğini kaydetti.

Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Becirovic, kısa sürede, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanmasının beklendiğini aktardı ve şunları kaydetti:

"Şahsım bu anlaşmaların bir an önce imzalanması için gereken girişimlerin yapılması ve Bosna Hersek'te bu tarz durumlara ilişkin sürecin hızlandırılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Bu şekilde ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum."

- SAVUNMA ALANINDA TÜRKİYE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜYELERİNDEN

Becirovic, Bosna Hersek'in stratejik ve dış politika hedeflerinden birisinin NATO'ya katılmak olduğunu belirterek, "Savunma alanında Türkiye NATO'nun en güçlü üyelerinden biri." ifadesini kullandı.

Bu anlamda Türkiye'nin desteğinin son derece önemli olduğunun altını çizen Becirovic, Türkiye'nin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine çok büyük yardımları olduğunu kaydetti.

Becirovic, "Türkiye'de yaklaşık 150 Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler mensubu eğitim görüyor." diyerek, bu alandaki işbirliğinin de yoğunlaşmasını istediğini aktardı.

- "BOSNA HERSEK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN EN İYİ GÜNLERİ KAPIDA DESEK YANLIŞ OLMAZ"

İki ülke arasındaki bir diğer köprünün "diaspora" olduğuna dikkati çeken Becirovic, "Türkiye'de yaşayan milyonlarca Boşnak ve Sancaklı bizim ilişkilerimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Türkiye ile ilişkilerimiz oldukça iyi ve daha da iyi olacağını temenni ediyorum." dedi.

Becirovic, Türkiye'deki seçimin ardından yeni dönemden beklentilerini şöyle ifade etti:

"Biz öncelikli olarak iyi ilişkilerimizin devamlılığını sağlamak isteriz. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri olarak Erdoğan ile olan iyi ilişkilerimizi devam ettirmek isteriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Bosna Hersek Parlamentosuyla oldukça iyi bir ilişkiye sahip. Ekonomik, siyasi, Türkiye'nin Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğine desteği ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi hedefimiz. Bosna Hersek ve Türkiye ilişkilerinin en iyi günleri kapıda desek yanlış olmaz."