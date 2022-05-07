Bosna Hersek'te ''Camiler Günü'' programı düzenlendi

Programlar çerçevesinde 1992-95 Bosna Savaş'ında, Sırp ve Hırvat güçlerince yıkılan yüzlerce cami, mescit, Kur'an kursu, tekke, türbe ve farklı vakıf eserleriyle ilgili kamuoyu bilgilendiriliyor.

Savaşın ardından birçok caminin yeniden inşa edilmiş olması sebebiyle sevincin ve hüznün aynı anda yaşandığı Camiler Günü, ülkedeki insanlara savaş zamanında yıkılan veya tahrip edilen camileri ve o günlerde yaşanan acıları yeniden anımsatıyor.

Türkiye başta olmak üzere Suudi Arabistan, İran, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin desteğiyle savaşta yıkılan birçok cami adeta küllerinden doğarken, az sayıda tarihi caminin de onarımı ya da yeniden inşası sürüyor.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) verilerine göre, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta ülke genelinde 614 cami, 218 mescit, 69 Kur'an kursu, 4 tekke, 37 türbe ve 405 farklı vakıf eseri yıkıldı. Sırp güçlerinin kontrolündeki bölgelerde 534 cami yıkılırken, Hırvat güçlerinin kontrolü altındaki yerlerde de 80 cami yok edildi.

Bu verilere göre, savaştan önce Bosna Hersek'te bulunan 1144 caminin yüzde 80'i yıkıldı ya da hasar gördü. Bunun yanı sıra 100'den fazla imam da düşman güçlerce öldürüldü.

- BANJA LUKA FERHADİYE CAMİSİ'NDE "CAMİLER GÜNÜ" PROGRAMI DÜZENLENDİ

7 Mayıs 1993'te Sırp güçlerince yıkılan tarihi Ferhadiye Camisi'nde, "Camiler Günü" programı düzenlendi.

Düzenlenen programa, Banja Luka İslam Birliği Meclisi imamları, Başimamı Muamer Okanovic, Banja Luka Müftüsü Nusret Abdibegovic ve yerel halk katıldı.

Banja Luka İslam Birliği Meclisi Başimamı Okanovic, burada yaptığı açıklamada, 7 Mayıs tarihinin, Banja Luka ve Bosna Hersek'teki Müslümanlar başta olmak üzere, tüm dünyadaki Müslümanlar için kıymetli olduğunun altını çizdi.

Okanovic, "7 Mayıs, 1993'de yıkılan ve bugün Bosna Hersek'teki tüm camilerin sembolü olan Ferhadiye ve Arnaudiye camilerinin yıkılış tarihi olması dolayısıyla büyük önem arz ediyor. Yine 7 Mayıs'ta Banja Luka'dan, camilerin, namaz kılınan ve Allah'a yakınlaşılan yerlerin yeniden inşa edilmesiyle güvenin de yeniden sağlanabileceğine dair güzel bir mesaj vermek istiyoruz." dedi.

Sırp askerleri tarafından 1993'de temeline kadar yıkılan Ferhadiye Camisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle onarılarak 7 Mayıs 2016'da ibadete açılmıştı.

Ferhadiye Camisi'nin yıkıldığı gün olan 7 Mayıs, 1998 yılından itibaren ülke genelinde "Camiler Günü" olarak anılıyor.