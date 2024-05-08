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Dünya

Bosna Hersek'te halk 6 Ekim'de sandık başına gidecek

Bosna Hersek'te yerel seçimlerin 6 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Bosna Hersek'te halk 6 Ekim'de sandık başına gidecek
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Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Irena Hadziabdic, yaptığı açıklamada, kurumun aldığı kararla yerel seçimlerin 6 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Hadziabdic, yerel seçimlerde, her iki entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ile Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ve özel statüye sahip Brcko Bölgesi'nde 143 belediye başkanı ile 3 bin 200 meclis üyesinin seçileceğini belirtti.

Yerel seçimlerin 9,5 milyon avroya mal olacağını ifade eden Hadziabdic, 3 milyon 406 bin 88 vatandaşın seçimlerde oy kullanabileceğini, yurt dışında yaşayıp oy vermek isteyenlerin de internet üzerinden 23 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Irena Hadziabdic, yerel seçimler için siyasi partilerin propaganda serbestliğinin 6 Eylül'den sonra başlayıp 5 Ekim'e kadar süreceğini belirterek, "Bugünden 6 Eylül'e kadar seçim propagandası olmayacak. Aksi herhangi bir şey erken propaganda olarak değerlendirilecek ve yaptırımlara tabi olacak." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te yerel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

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