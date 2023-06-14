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Dünya

Bosna Hersek'te Müslümanların yaşadıkları evlere saldırı düzenlendi

Bosna Hersek'in güneyindeki Capljina kentinde bulunan mescide ve Müslümanların yaşadıkları evlere son günlerde çok sayıda saldırı gerçekleştirildi.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Bosna Hersek'te Müslümanların yaşadıkları evlere saldırı düzenlendi
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Bosna Hersek'in güneyindeki Capljina kentine bağlı Surmanci bölgesinde bulunan mescide ve Müslümanların yaşadıkları evlere son günlerde çok sayıda saldırı düzenlendi. Capljina İslam Meclisi Başimamı Adem Suta yaptığı açıklamada, saldırganların kimliğinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Saldırılardan ilkinin mescide yönelik olduğunu ifade eden Suta, "Önce mescidin camlarını kırdılar, sonra hava tabancasıyla camlara ve kapıya ateş ettiler. Saldırılar ciddi maddi hasara neden oldu" dedi.

Saldırganların, mescidin önünde bulunan musalla taşına ölü kertenkele bıraktıklarını aktaran Suta, "Savaşta evlerini terk edip daha sonra geri dönen Boşnak ailelerin evlerine de saldırılar düzenlendi. Kiminin camları kırıldı, kiminin evi yağmalandı. Söz konusu saldırılar da maddi hasara yol açtı" dedi.

Saldırganların Boşnaklara bir tür mesaj vermeye çalıştığını savunan Suta, "İbadet yerimiz ve cemaat üyelerimizin evlerine yapılan saldırılar aslında bizim dini ve milli kimliğimize yönelik saldırılardır" ifadelerini kullandı.

Yerel ve uluslararası topluma saldırıları kınama çağrısında bulunan Suta, Surmanci'deki Boşnaklar için güvenli bir yaşam ortamı sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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