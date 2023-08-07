İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0064
  • EURO
    29,7275
  • ALTIN
    1680.33
  • BIST100
    7470.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bosna Hersek'te terör saldırısı planlayan DEAŞ üyesi tutuklandı
Dünya

Bosna Hersek'te terör saldırısı planlayan DEAŞ üyesi tutuklandı

Bosna Hersek'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğundan ve terör saldırısı planladığından şüphelenilen 43 yaşındaki şahıs tutuklandı.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 20:20 - Güncelleme:
Bosna Hersek'te terör saldırısı planlayan DEAŞ üyesi tutuklandı
ABONE OL

Bosna Hersek'te muhtemel bir terör saldırısı engellendi. Bosna Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Hersek'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğundan ve terör saldırısı planladığından şüphelenilen 43 yaşındaki bir erkeğin tutuklandığı aktarılarak, şüphelinin hedefinde farklı mezheplere mensup Müslümanların, ibadet ettikleri camilerin ve DEAŞ karşıtı vaaz veren İslam alimlerinin olduğu aktarıldı. Zenica kentinde tutuklanan şüphelinin geçmişte terör faaliyetleri ve Suriye'deki çatışmalarla ilgili diğer suçlardan hüküm giydiği belirtilen açıklamada, zanlının DEAŞ üyeleri ile dijital kanallardan iletişim kurduğu ve telefonla patlatılabilecek bir patlayıcı cihazın nasıl yapılacağına dair talimat istediğinden şüpheleniliyor.

Devlet Soruşturma ve Koruma Dairesi'nden sözcü, şüphelinin geçtiğimiz cuma günü gözaltına alındığını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.