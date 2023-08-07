Bosna Hersek'te terör saldırısı planlayan DEAŞ üyesi tutuklandı

Bosna Hersek'te muhtemel bir terör saldırısı engellendi. Bosna Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Hersek'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğundan ve terör saldırısı planladığından şüphelenilen 43 yaşındaki bir erkeğin tutuklandığı aktarılarak, şüphelinin hedefinde farklı mezheplere mensup Müslümanların, ibadet ettikleri camilerin ve DEAŞ karşıtı vaaz veren İslam alimlerinin olduğu aktarıldı. Zenica kentinde tutuklanan şüphelinin geçmişte terör faaliyetleri ve Suriye'deki çatışmalarla ilgili diğer suçlardan hüküm giydiği belirtilen açıklamada, zanlının DEAŞ üyeleri ile dijital kanallardan iletişim kurduğu ve telefonla patlatılabilecek bir patlayıcı cihazın nasıl yapılacağına dair talimat istediğinden şüpheleniliyor.

Devlet Soruşturma ve Koruma Dairesi'nden sözcü, şüphelinin geçtiğimiz cuma günü gözaltına alındığını ifade etti.