Bosna Savaşı'nda öldürülen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi

Sırplar tarafından 1992'deki katliamda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 1932 doğumlu Salem Mujkic, 1960 doğumlu Amir Durakovic, 1946 doğumlu Ramiz Novalija ve 1952 doğumlu Nedzib Gacanoiv için Ahatovici'de cenaze namazı kılındı.

Cenazeye bu kişilerin yakınları, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katliamda hayatta kalanlardan biri olan Elvir Jahic, katliamın sorumlularının ceza almadığını, bunun bir karşılığı olması gerektiğini belirtti.

Ölenlerin kimliklerinin uzun uğraşlar sonucunda yakınlarından alınan örneklerle tespit edilebildiğini söyleyen Jahic, "Bugün morgun karanlık ve soğuk odalarında yaklaşık 27 yıldır kimliksiz bekleyen kardeşlerimizin, şehitlerimizin cenazelerini gömüyoruz." ifadesini kullandı.



Cenaze namazını kıldıran Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic, katliamda masum insanların öldürüldüğünü vurguladı.

Sivillerin 1992'de Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Müslümanlar için mübarek bir zamanda katledildiklerini hatırlatan Velic, "Kardeşlerimizin kimliklerini tespit ettik ve onlara imanımızın öngördüğü şekilde dua ediyoruz." dedi.

56 ESİR SIRP BİRLİKLERİNCE "ÖLÜM OTOBÜSÜ"NE BİNDİRİLDİ

Sırp birlikleri, 14 Haziran 1992'de, Saraybosna'nın Rajlovac semtindeki toplama kampında bulunan Bojnik, Dobrosevici ve Ahatovici köylerinden esir aldıkları 56 sivili, takas etme bahanesiyle bir otobüse bindirip Sokolina'ya ulaştırmıştı.

Sokolina mevkisine geldiklerinde esirlere yere yatmaları emredildikten sonra üzerlerine kurşun ve bombalar atılmıştı. Otobüste bulunan 56 esirden 48'i yaşamını yitirmiş, 8 esir hayatta kalmayı başarmıştı.

Sırplar tarafından bu bölgede öldürülenler için anıt yaptırılırken, kurbanları taşıyan ve adına "ölüm otobüsü" denilen araç da katliamın şahidi olarak aynı bölgede durmaya devam ediyor.