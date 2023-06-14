İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5671
  • EURO
    25,6418
  • ALTIN
    1481.6
  • BIST100
    5360.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bosna Savaşı'nda öldürülen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi
Dünya

Bosna Savaşı'nda öldürülen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi

Bosna Hersek'teki savaşta Sokolina mevkisinde Sırp askerleri tarafından katledilen ve kimlikleri tespit edilen dört Boşnak sivil, katliamın 31'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle toprağa verildi.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
Bosna Savaşı'nda öldürülen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi
ABONE OL

Sırplar tarafından 1992'deki katliamda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 1932 doğumlu Salem Mujkic, 1960 doğumlu Amir Durakovic, 1946 doğumlu Ramiz Novalija ve 1952 doğumlu Nedzib Gacanoiv için Ahatovici'de cenaze namazı kılındı.

Cenazeye bu kişilerin yakınları, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katliamda hayatta kalanlardan biri olan Elvir Jahic, katliamın sorumlularının ceza almadığını, bunun bir karşılığı olması gerektiğini belirtti.

Ölenlerin kimliklerinin uzun uğraşlar sonucunda yakınlarından alınan örneklerle tespit edilebildiğini söyleyen Jahic, "Bugün morgun karanlık ve soğuk odalarında yaklaşık 27 yıldır kimliksiz bekleyen kardeşlerimizin, şehitlerimizin cenazelerini gömüyoruz." ifadesini kullandı.

Cenaze namazını kıldıran Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic, katliamda masum insanların öldürüldüğünü vurguladı.

Sivillerin 1992'de Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Müslümanlar için mübarek bir zamanda katledildiklerini hatırlatan Velic, "Kardeşlerimizin kimliklerini tespit ettik ve onlara imanımızın öngördüğü şekilde dua ediyoruz." dedi.

56 ESİR SIRP BİRLİKLERİNCE "ÖLÜM OTOBÜSÜ"NE BİNDİRİLDİ

Sırp birlikleri, 14 Haziran 1992'de, Saraybosna'nın Rajlovac semtindeki toplama kampında bulunan Bojnik, Dobrosevici ve Ahatovici köylerinden esir aldıkları 56 sivili, takas etme bahanesiyle bir otobüse bindirip Sokolina'ya ulaştırmıştı.

Sokolina mevkisine geldiklerinde esirlere yere yatmaları emredildikten sonra üzerlerine kurşun ve bombalar atılmıştı. Otobüste bulunan 56 esirden 48'i yaşamını yitirmiş, 8 esir hayatta kalmayı başarmıştı.

Sırplar tarafından bu bölgede öldürülenler için anıt yaptırılırken, kurbanları taşıyan ve adına "ölüm otobüsü" denilen araç da katliamın şahidi olarak aynı bölgede durmaya devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.