Star.com.tr 22 Mart 2021 Pazartesi 19:16 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 19:41

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Adalet Bakanlığı'nın Boston Maratonu bombacısı Dzhokhar Tsarnaev'in 2013 yılında üç kişinin ölümüne ve 260'tan fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırının gerçekleştirilmesine yardım ettiği için idam cezasına çarptırılma teklifini değerlendirme aldı.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın Ocak ayında görevden ayrılmasından önce verdiği karar ile idam hükmünü 12 Aralık 2020 tarihine kadar dondurduğuni ilan etmişti.

Trump'ın görevden ayrılmasından sonra Biden yönetimi tarafında tekrar işleme alınan dosya üst mahkemeye gönderilerek karar bozuldu.

Boston Maratonu saldırısı

ABD'nin Boston kentinde her yıl Nisan ayının 3'üncü Pazartesi düzenlenen Boston Maratonu'na 15 Nisan 2013 yılında bombalı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 260'tan fazla kişi ise yaralanmıştı. Olayın faili olarak 26 yaşındaki Dzokhar Tsarnaev ve abisi Tamelan Tsarnaev suçlu bulunmuştu.

Tamerlan Tsarnaev polis ile girdiği çatışmanın ardından birkaç gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti.



Star.com.tr