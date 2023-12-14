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Dünya

Böyle uyardı: AB, korkunç bir hata yapmak üzere

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunun bu haftaki AB Zirvesi'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini zira Macaristan'ın Ukrayna'nın müzakerelere başlamasına onay vermeyeceğini belirterek, “AB, korkunç bir hata yapmak üzere” dedi.

IHA14 Aralık 2023 Perşembe 08:34 - Güncelleme:
Böyle uyardı: AB, korkunç bir hata yapmak üzere
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Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkmaya devam ediyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, yarın ve cuma günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek yılın son AB Zirvesi öncesinde ülkesinin Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerine başlaması aleyhindeki tutumunu sürdüreceğini söyledi.

"AB, KORKUNÇ BİR HATA YAPMAK ÜZERE"

Ukrayna'nın hedefinin AB'ye tam üyelik yerine stratejik ortaklık olması gerektiğini vurgulayan Orban, Ukrayna'nın birliğe üyeliği konusunun bu haftaki AB Zirvesi'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini zira Macaristan'ın Ukrayna'nın müzakerelere başlamasına onay vermeyeceğini belirtti. Orban, "AB, korkunç bir hata yapmak üzere. Birliğin 26 üyesi birden böyle bir hata yapacak olsa dahi bizim bu hatayı engellememiz gerekiyor" dedi.

Ukrayna'ya "stratejik ortaklık" teklif edilmesi gerektiğini savunan Orban, "Eğer Ukrayna'ya destek olmak istiyorsak, gelin jeostratejik bir sinyal gönderelim. Ama bu üyelik olamaz" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın AB'den çıkma ihtimaline de değinen Orban, birlikten ayrılmayı arzulamadığını "bunun yerine Brüksel'e egemen olmayı ve Avrupa'nın tamamının Macaristan gibi olmasını" tercih edeceğini söyledi.

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