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Dünya

Boynuzlu Q Shaman: Kongre binasını basan kişinin kimliği belli oldu

Trump destekçileri, Washington'da seçim sonuçlarına ilişkin görüşmelerin yapıldığı Kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda boyalı yüzü ve boynuzlu şapkasıyla öne çıkan Trump destekçisinin, kendine 'Q Şaman' adını veren Jake Angeli olduğu ortaya çıktı.

07 Ocak 2021 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 17:48
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Trump yanlısı Angeli, vikinglerinkine benzer giyinişiyle Kongre baskınının öne çıkan figürüydü.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Kimi aşırı sağcılar, sosyal medyada onu dünkü olayların lideri olarak lanse etti.

"Q(Anon) Shaman" takma adıyla da bilinen 32 yaşındaki Angeli, Arizona'daki aşırı sağcı gösterilerinde de yer aldı.

Geçen yıl yapılan bir röportajda, dikkat çekmek için kürk başlık takıp yırtık pantolonlarla gezdiğini söyledi.

"ANA AKIM BİZİZ"

Yine 2020'de, Phoenix'te Trump için düzenlenen bir mitingde, "Kartopu yuvarlanıyor ve daha da büyüyor. Artık ana akım biziz" ifadelerini kullanmıştı.

KOMPLO TEORİLERİ HAREKETİ: QANON

QAnon, ABD'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak biliniyor.

Bu grubun üyeleri, iddiaya göre, Başkan Trump'ın kötülere karşı gizli bir savaş yürüttüğünü düşünüyor.

Grubun adı ilk olarak 2017 yılında duyulmuştu.

FACEBOOK ÖNLEM ALMIŞTI

Facebook, bundan 8 ay önce yaptığı açıklamada, QAnon ile bağlantılı 6 grup, 20 hesap ve 5 sayfayı sosyal ağdan kaldırdığını açıklamıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, grup üyeleri, sıklıkla ABD'deki başkanlık seçimi ve adaylar, Trump yönetimi, Yahudi ve Asya karşıtı komplolar ile COVID-19 gibi konularda haberler paylaşıyordu.

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