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Brexit metni üzerinde anlaşmaya varıldı

İngiltere ve AB'nin, Brexit metni üzerinde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

  • star.com.tr
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İngiltere ve AB'nin, Brexit metni üzerinde anlaşmaya vardığı iddia edildi. Reuters'ta yer alan bilgiye göre ise, çarşamba günü İngiltere saatiyle 14.00'te gerçekleşecek kabine toplantısında, AB yetkilileriyle üzerinde anlaşmaya varılan Brexit metninin detayları görüşüleceği öğrenildi.

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