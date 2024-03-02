Brezilya: Maduro, Venezuela'da devlet başkanlığı seçiminin 2024'ün ikinci yarısında yapılacağını söyledi

Ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'deki Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) VIII. Zirvesi kapsamında görüşen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçim konusunu ele aldı.

Brezilya Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, ikili görüşmede Maduro'nun, Lula da Silva'ya ülkesinde devlet başkanlığı seçiminin 2024'ün ikinci yarısında yapılacağı taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından Brezilya televizyonu Globonews'e açıklama yapan Maduro, "Toplantı çok iyi geçti, iki ülke arasındaki ekonomik konuları ele aldık. İşbirliğini daha da güçlendireceğiz." dedi.

Maduro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında ise "Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak kalkınma ve diplomatik ilişkilerimizi güçlendirmek için çabamız sürecek." ifadesini kullandı.

CELAC zirvesi sırasında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapan Maduro, Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro ve Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile de bir araya geldi.