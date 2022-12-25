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Dünya

Brezilya'da havaalanı yakınında bomba bulundu

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki uluslararası havaalanı yakınında bulunan şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

IHA25 Aralık 2022 Pazar 00:24 - Güncelleme:
Brezilya'da havaalanı yakınında bomba bulundu
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Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki uluslararası havaalanı yakınındaki bir yolda bulunan yakıt tankerindeki şüpheli paket paniğe neden oldu. Brasilia şehri Federal Bölge Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamada, paketin içinde bomba olduğu bildirildi. Bombanın bulunduğu araç sürücüsü, aracına bir başkası tarafından şüpheli bir kutu yerleştirildiğini fark ettiğini ifade ederken, olay yerine gelen polis ekipleri de kutunun tellerle sarılı olması nedeniyle bomba olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Olay üzerine bölgeye gönderilen bomba imha ekiplerinin patlayıcıyı yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonucu etkisiz hale getirdikleri ve daha sonra incelenmek üzere adli makamlara teslim ettikleri öğrenildi. Askeri Polis kutunun içindeki bombanın telle bağlı 2 dinamitten oluştuğunu açıklarken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

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