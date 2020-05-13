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Dünya

Brezilya'da koronavirüs vaka sayısı 178 bini aştı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 178 bini geçti.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:37 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:56
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"Globo.com" internet sitesindeki habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 178 bin 214'e, virüs kaynaklı ölümlerin ise 12 bin 461'e ulaştığını duyurdu.

Ülkede son 24 saatte 808 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya, son artışla vaka sayısında Almanya'yı geride bırakarak, dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke olurken, can kayıplarında 6. sırada yer aldı.

Ülke, 209,5 milyon nüfusuyla Latin Amerika ülkeleri arasında virüsten en fazla etkilenen ulus oldu.

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