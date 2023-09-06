İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9365
  • EURO
    28,9632
  • ALTIN
    1656.37
  • BIST100
    8181.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya'da sel felaketi! Ölü sayısı 31'e çıktı
Dünya

Brezilya'da sel felaketi! Ölü sayısı 31'e çıktı

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

IHA6 Eylül 2023 Çarşamba 23:50 - Güncelleme:
Brezilya'da sel felaketi! Ölü sayısı 31'e çıktı
ABONE OL

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde can kaybı artıyor. Rio Grande do Sul eyaletinin Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, "Maalesef 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını doğruladık" diyerek sel felaketinde can kaybının 31'e yükseldiğini duyurdu. Leite, "Hala evlerinin çatısında mahsur kalan ve kurtarılması gereken çok sayıda insan var" ifadelerini kullanırken, acil durum ilan edilen eyalette yüzlerce kurtarma görevlisi, polis ve gönüllünün selden etkilenen bölgelere ulaşma çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Brezilya'nın Bağımsızlık Günü olan Perşembe gününe kadar yağışların devam edeceğini belirten Leite, durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, eyalette 52 binden fazla bölge sakini ile 70 kasabanın selden etkilendiği açıklanırken, 5 bin 300'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.