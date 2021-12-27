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Dünya

Brezilya'da sel felaketi: Onlarca kent sular altında, ölü sayısı 18'e çıktı

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinde şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde onlarca kent sular altında kaldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 06:43 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:43
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Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasım ayından bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığı, 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Son bir haftada sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketlerinin 430 bin 869 kişiyi etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, Bahia'da 16 bin 1 kişinin evini kaybettiği ve 19 bin 580 kişinin de tahliye edildiği duyuruldu.

Nüfusu 15 milyonu aşan Bahia eyaletindeki 72 kentte sağanak ve sel felaketleri nedeniyle acil durum ilan edildi.

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, sel felaketinin çok büyük bir bölgeyi etkilediğini ve 37 kentin tamamen sular altında kaldığını açıkladı.

Öte yandan, Bahia'nın Itambe kenti ile Vitória de Conquista kenti yakınında iki baraj çöktü.

Çökmeler nedeniyle ölü ve yaralı bildirilmezken, Itambe'de çöken baraj nedeniyle Verruga Nehri yakınlarında yaşayanlara tahliye çağrısı yapıldı.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle sel felaketleri yaşanıyor.

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