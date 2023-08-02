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Dünya

Brezilya'da uyuşturucu çetelerine operasyon: 42 kişi öldürüldü

Brezilya'da polisin son bir haftada Rio De Janeiro, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde uyuşturucu çetelerine karşı düzenlediği operasyonlarda en az 42 kişi hayatını kaybetti.

IHA2 Ağustos 2023 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
Brezilya'da uyuşturucu çetelerine operasyon: 42 kişi öldürüldü
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Brezilya'da uyuşturucu çetelerine karşı bir çok eyalette operasyonlar devam ederken, son bir haftada Rio De Janeiro, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda en az 42 kişi hayatını kaybetti.

En son Rio De Janeiro'da yer alan ve favela olarak bilinen gecekondu mahallerinden Complexo da Penha'ya düzenlenen polis baskınında, aralarında Juramento ve Chatuba mahallelerinin liderleri Fiel ve Du Leme'nin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Son operasyonun çete liderleri tarafından üst düzey bir toplantıya ilişkin istihbarat alınmasının ardından yapıldığını aktaran yetkililer, baskının amacının çete üyelerini tutuklamak olduğunu fakat operasyon sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldığını ifade etti. Çatışmalarda 1 polis memuru yaralandığını aktaran yetkililer, baskında 7 tüfek, mühimmat ve el bombası ele geçirildiğini belirtti.

Polisin son bir hafta içinde Brezilya genelinde uyuşturucu çetelerine karşı düzenlediği operasyonlarda Sao Paulo eyaletinde 14 ve Bahia eyaletinde ise 19 kişi hayatını kaybetti.

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