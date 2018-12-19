Brezilya'nın Manaus şehrinde çıkan yangın 600 evi kül etti
Brezilya'nın Manaus şehrinde dar gelirli kişilerin yaşadığı bir mahallede çıkan yangında en az 600 ahşap ev yandı.
- AA
Sivil savunma yetkilileri, Educandos Mahallesi'ni saran yangında alevlere teslim olan 600'den fazla ahşap evin kül olduğunu belirtti.
Kamu güvenliği yetkilisi Amadeu Soares, yangının bir düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Yangında 4 kişi yaralanırken can kaybı olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.