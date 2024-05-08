Brezilya'da yaşanan felakette can kaybı 95'e çıktı

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçtiğimiz hafta başlayan sağanak yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yetkililer, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini duyurdu. 7 Mayıs itibarıyla 131 kişinin kayıp olduğu, 372 kişinin ise yaralı olduğu açıklandı. Brezilya medyası, sel ve toprak kaymaları nedeniyle eyalet genelinde 1.4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu.

Brezilya Savunma Bakanlığı, eyalet genelinde ordudan ekiplerin sivillere destek olduğunu, ihtiyaç olan bölgelere su ve gıda yardımının da yapıldığını belirtti.