İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2024 Çarşamba / 1 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2664
  • EURO
    34,7038
  • ALTIN
    2395.33
  • BIST100
    10258
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya'da yaşanan felakette can kaybı 95'e çıktı
Dünya

Brezilya'da yaşanan felakette can kaybı 95'e çıktı

Brezilya'nın güneyinde bir haftadır devam eden sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi. Brezilya ordusunun felaketten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

DHA8 Mayıs 2024 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Brezilya'da yaşanan felakette can kaybı 95'e çıktı
ABONE OL

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçtiğimiz hafta başlayan sağanak yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yetkililer, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini duyurdu. 7 Mayıs itibarıyla 131 kişinin kayıp olduğu, 372 kişinin ise yaralı olduğu açıklandı. Brezilya medyası, sel ve toprak kaymaları nedeniyle eyalet genelinde 1.4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu.

Brezilya Savunma Bakanlığı, eyalet genelinde ordudan ekiplerin sivillere destek olduğunu, ihtiyaç olan bölgelere su ve gıda yardımının da yapıldığını belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.