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Dünya

Brezilya'da yolcu gemisinde 28 Kovid-19 vakası tespit edildi

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki bir yolcu gemisinde 28 Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 09:40 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:41
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Rio de Janeiro limanına demirleyen "MSC Preziosa" yolcu gemisinde bulunan yolcular, 26 yolcu ve 2 mürettebatta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından karaya çıkmak için 6 saat beklemek zorunda kaldı.

Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan yolculardan evleri bölgeye yakın olanların karantinayı evlerinde geçirmelerine izin verilirken, diğer hastaların otellerde izole edilecekleri aktarıldı.

Federal sağlık yetkilileri tarafından yapılan denetimlerin ardından yolcu gemisi faaliyetlerine devam etmesi için tekrar yetkilendirildi.

"MSC Preziosa" yolcu gemisi, Brezilya'nın tatil bölgesi Buzios'tan yola çıkmıştı.

"MSC Preziosa" yetkililerinden yapılan açıklamada, gemide "diğer tüm seyahat endüstrilerinden daha katı ve daha güçlü tedbirlerin" uygulandığı, yalnızca aşılı kişilerin gemiye binmesine izin verildiği, yolcu ve mürettebata düzenli Kovid-19 testleri yapıldığı ifade edildi.

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