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Dünya

Brezilya'daki şiddetli yağışlarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Sao Paulo'ya bağlı Osasco ve San Andre kentlerinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 06:26 - Güncelleme:
Brezilya'daki şiddetli yağışlarda 3 kişi hayatını kaybetti.
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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sao Paulo'ya bağlı Osasco ve San Andre kentlerinde etkili olan sağanak yağışlar can ve mal kaybına neden oldu.

Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi öldü.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, bazı evlerin sular altında kaldığı ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yüzlerce ağacın devrildiği bildirildi.

Şiddetli fırtınanın bir hastanenin elektrik tesisatında kısa devreye yol açması sonucu çıkan yangın nedeniyle hastalar başka yerlere nakledildi.

İtfaiye ekiplerine 800'den fazla acil durum çağrısının geldiği ve pek çok yerde elektriğin kesildiği kaydedildi.

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 100'e yakın kişi hayatını kaybetti.

  • sel felaketi
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