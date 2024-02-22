Brezilya'dan iki devletli çözüme destek açıklaması

Brezilya'daki diplomatik kaynaklara göre, Vieira, Rio de Janeiro kentindeki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde konuştu.

Vieira, "İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada, mümkün olan tek çarenin iki devletli çözüm olduğu konusunda çevrim içi düzenlenen oylamada oy birliğine vardık." ifadesini kullandı.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi de kasımda Rio de Janeiro'da düzenlenecek.