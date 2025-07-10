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Dünya

Brezilya'dan Trump'a misilleme resti: Karşılık vereceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getirme kararına sert tepki gösteren Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, “Bu karara sessiz kalmayacağız, gereken yanıtı vereceğiz” dedi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 13:11 - Güncelleme:
Brezilya'dan Trump'a misilleme resti: Karşılık vereceğiz!
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 50 gümrük tarifesi getirme kararına karşılık vereceklerini açıkladı.

Lula da Silva, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin gümrük tarifelerini tek taraflı olarak arttırmaya yönelik adımlarına Brezilya'nın Ekonomik Mütekabiliyet Yasası kapsamında karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

Brezilya'nın egemen bir ülke ve hiçbir ülkenin çıkarlarına alet olmayacak bağımsız kurumlara sahip olduğunu vurgulayan Lula da Silva, ABD'nin son 15 yılda Brezilya ile ticaretinde ise yaklaşık 410 milyar dolarlık bir fazla verdiğini hatırlattı.

Lula da Silva, yerli veya yabancı tüm şirketlerin ülkesinde faaliyet gösterebilmek için Brezilya yasalarına uymak zorunda olduğunu kaydederek, "Bu nedenle, tek taraflı tarife artışları Brezilya Ekonomik Mütekabiliyet Yasası'na göre ele alınacaktır. Egemenlik, saygı ve Brezilya halkının çıkarlarının sarsılmaz bir şekilde savunulması, dünyayla ilişkilerimizi yönlendiren değerlerdir." ifadelerini kullandı.

TRUMP, BREZİLYA ÜRÜNLERİNE UYGULANACAK YENİ VERGİ TARİFELERİ AÇIKLADI

Trump, Brezilya ürünlerine tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Yeni tarifenin 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağını belirten Trump, bu yüzde 50'lik vergiden kaçmak için dolaylı yönden ülkeye sokulmaya çalışılan ürünlerin ise daha yüksek bir tarifeye tabi tutulacağı uyarısında bulunmuştu.

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