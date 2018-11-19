Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu
Brezilyalı bir pilot, Mekke üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu.
- İHA
Dünya uçuş sırasında Müslüman olan Brezilyalı pilotu konuşuyor. Hangi havayolunda çalıştığı açıklanmayan pilot Amalo, Mekke semalarında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Amalo’nun Müslüman olduğu anları kameraya çeken kokpitteki bir arkadaşı, “Brezilya'dan pilot Amalo ile birlikteyiz. Kendisi uçuşumuzda şahadet getirecek” dedi.
18 bin feet yükseklikte çekilen video, binlerce kişi tarafından izlendi.
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