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Dünya

Brezilya'nın Recife şehrinde apartmanın çökmesi sonucu 8 kişi öldü

Brezilya'nın kuzey doğusundaki Recife şehrinde bir sitedeki apartmanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 09:29 - Güncelleme:
Brezilya'nın Recife şehrinde apartmanın çökmesi sonucu 8 kişi öldü
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BBC'nin haberine göre, Recife'de bir site içerisinde bulunan bina, nedeni belirsiz şekilde çöktü.

Olayda ilk belirlemelere göre, aralarında 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğun da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basın, 43 yaşında bir anne ve 19 yaşındaki oğlunun da ölenler arasında olduğunu aktardı.

Enkaz altından 4 kişi sağ çıkarılırken, enkaz altında olduğu düşünülen 6 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Sakinlerinin "mezar binalar" olarak tanımladıkları site, Recife şehrinin Paulista banliyösündeki Janga Mahallesi'nde bulunuyor.

Yetkililer, yerel saatle 06.35'de çöken binanın çoğu sakininin, olay esnasında uyuduğunu bildirdi.

- BİNANIN ÇÖKME NEDENİ YOĞUN YAĞIŞLAR OLABİLİR

Binanın çökme sebebi kesin olarak belirlenemezken, Recife şehrinin son günlerde maruz kaldığı yoğun yağışların olayda etkili olabileceğinden şüpheleniliyor.

Yerel yönetim, yağışın devam etmesinin beklendiğini açıkladı ve halkı güvenli binalara geçmeleri için uyardı.

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