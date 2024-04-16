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Dünya

Brüksel Adalet Sarayı'nda bomba paniği

Brüksel Adalet Sarayı bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

AA16 Nisan 2024 Salı 17:39 - Güncelleme:
Brüksel Adalet Sarayı'nda bomba paniği
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Adalet Sarayı, yapılan bomba ihbarının ardından boşaltıldı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Poelaert Meydanı'nda bulunan Brüksel Adalet Sarayı öğleden sonra bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Federal polis sözcüsü, bir kişinin telefonla bomba ihbarı yaptığını bildirdi.

Sözcü, ihbarın ardından binayı arama ve tahliye etme sürecinin başlatıldığını belirtti.

Sosyal medyada olay yerinden paylaşılan videolarda, siren sesi duyulurken vatandaşların sakince binadan uzaklaştığı görülüyor.

  • Bombalı tehdit
  • Adalet Sarayı
  • Tahliye

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