İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8871
  • EURO
    53,4706
  • ALTIN
    6696.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brüksel Havalimanı'nda güvenlikte devrim niteliğinde adım
Dünya

Brüksel Havalimanı'nda güvenlikte devrim niteliğinde adım

Belçika'daki Brüksel Havalimanı, güvenlik kontrol sistemlerinin yenilenmesiyle birlikte yolcuların sıvı ve elektronik cihazlarını el bagajlarından çıkarmadan güvenlik taramasından geçebileceğini duyurdu.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 13:28 - Güncelleme:
Brüksel Havalimanı'nda güvenlikte devrim niteliğinde adım
ABONE OL

Havalimanından yapılan açıklamada, 2028'den itibaren yeni nesil vücut tarayıcıları ile el bagajları için bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcılarının kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Açıklamada, yeni sistem sayesinde yolcuların dizüstü bilgisayar, tablet ve sıvıları güvenlik kontrolü sırasında çantalarından çıkarmalarına gerek kalmayacağı, ayrıca 2 litreye kadar sıvıyı el bagajlarında taşımalarına izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, yeni güvenlik altyapısının kurulmasına yönelik çalışmaların 2027 yılında başlayacağı, ilk tarayıcıların ise 2028'de hizmete girmesinin beklendiği aktarıldı.

Giden yolcu güvenlik kontrol noktalarının tamamen yenilenmesinin 2029 yazında tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda toplam 19 yeni güvenlik tarama hattının hizmete alınacağı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Arnaud Feist, yeni teknolojiyle hem güvenliğin sağlanmaya devam edeceğini hem de güvenlik kontrollerinin yolcular açısından daha hızlı ve kolay hale geleceğine dikkati çekti.

Mevcut havacılık güvenliği kuralları kapsamında yolcuların en fazla 100 mililitrelik kaplar içinde toplam 1 litre sıvıyı şeffaf plastik torba içinde taşımalarına izin veriliyor.

  • Brüksel Havalimanı
  • güvenlik kontrol
  • sıvı ve elektronik cihaz

ÖNERİLEN VİDEO

Yer Tunceli: Yılanın sincap avı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.