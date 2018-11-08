Brüksel'de belediye çalışanları greve gitti
Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki belediye çalışanları greve gitti.
- AA
Brüksel'deki kamu çalışanlarını temsil eden çeşitli işçi sendikaları, bir günlük grev başlattıklarını açıkladı.
Sendikalar, çalışma koşullarının, ücretlerin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi nedeniyle greve gidildiğini duyurdu. Grev kapsamında, bugün Brüksel'deki 19 belediye, 5 kamu hastanesi ve sosyal yardım kurumları iş bıraktı.
Öte yandan, greve giden çalışanlar, Saint Catherine meydanında buluşarak protesto gerçekleştirecek.
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