Brüksel'deki stratejik diyalog toplantısında Afganistan ele alındı

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 00:11 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 02:47

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen toplantıya AB tarafına AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pakistan heyetine ise Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başkanlık yaptı.



Borrell, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin yanı sıra gündem maddelerinin merkezinde başta Afganistan olmak üzere bölgesel meselelerin bulunduğunu söyledi.



Afganistan'da insani durumun çok ciddi ve ekonominin çökmek üzere olduğunu belirten Borrell, "Hepimizi, özellikle de komşu ülkeleri tehlikeye sokacak bu ekonomik çöküşü nasıl engelleyebileceğimize bakacağız. Sosyo-ekonomik durumun daha da kötüleşmesini önlemek, bölgesel istikrarı desteklemek ve Afganistan halkının korunması için birlikte çalışmalıyız." dedi.



- Pakistan'dan Avrupa'ya göç uyarısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ise Afganistan'a ilgi gösterilmesi ve insani krizin önlenmesi gerektiğini, ülkedeki ekonomik çöküşün felakete yol açabileceğini ifade etti.



"Pakistan komşularıyla birlikte çalışmaktadır. AB'yi de bu sürecin içinde görmekten memnuniyet duyarız." diyen Kureyşi, 19 Aralık'ta Pakistan'da Afganistan konulu İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.



Kureyşi, Afgan göçmenlerle ilgili bir soru üzerine Pakistan'ın sınırda bir göç baskısı beklediğini ancak bunun şu ana kadar meydana gelmediğini söyledi.



Kureyşi, "Ancak bu Afganistan'da gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Şimdi hepimizin Afganistan'ı istikrarlı bir ülke haline getirmemiz önemli. Afganistan'da istikrar olursa sınırımızda veya başka sınırlarda ya da Avrupa'da göç baskısı olmaz. Ama eğer bunu başaramazsak bu sınamayla er ya da geç karşı karşıya kalacağız. Avrupalılar göç akınından kendilerini ayrı tutamayacaktır. O nedenle bunu önlemek için topluca çalışmamızın zamanı gelmiştir." dedi.