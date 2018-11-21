Bulgaristan, 200 bin mayını Yunanistan'a iade ediyor
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 4 yıl önce imha edilmek üzere Yunanistan'dan getirilen 200 bin mayını iade edileceğini açıkladı.
- DHA
Bulgaristan, 2014 yılında Yunanistan'dan imha edilmek üzere 200 bin anti personel mayını getirdi. Mayınların tutulduğu Gorni Lom askeri fabrikada 2014 yılının Ekim ayında meydana gelen patlamada, tesiste bulunan 15 kişi öldü. Patlamanın ardından fabrika kapatılırken, imha edilmek üzere getirilen mayınlar ise elde kaldı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, bugün mayınların Yunanistan'a geri gönderileceğini açıkladı. Mayınların, 8 hafta içinde özel araçlar ve korumalar eşliğinde Yunanistan'a götürüleceği belirtildi.
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