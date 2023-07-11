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Dünya

Bulgaristan Başbakanı Denkov'dan Ukrayna mesajı

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, durum müsait olduğunda Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet edilmesini beklediğini söyledi.

AA11 Temmuz 2023 Salı 15:15 - Güncelleme:
Bulgaristan Başbakanı Denkov'dan Ukrayna mesajı
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Denkov, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'ne girişinde Bulgar gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan hükümetinin ve parlamentosunun, Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekleyen bildiriler kabul ettiğini anımsatan Denkov, "Nihai bir sonuç bekliyorum ve bu nihai sonuçta durum müsait olduğunda Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet edilmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Denkov, Ukrayna'nın üyeliği konusunda net bir perspektif oluşturulacağına işaret etti. Ancak bunun için gerekli birtakım koşulların yerine getirilmesinin şart olacağını vurgulayan Denkov, "Ukrayna'nın, komşu bir ülke ile savaş halinde olduğu sürece NATO'ya kabulü söz konusu olamaz. Ancak kabulü için gerekli olacak şartlar yakında netleşecek." dedi.

Soğuk Savaş sonrası ilk kez Doğu'dan gelebilecek bir tehdit karşısında uygulanacak bölgesel planların hazırlandığını belirten Denkov, "Biz de ülke olarak yeni bir ortamda bulunuyoruz. Önemli olan sahip olduğumuz savunma kapasitemizi artırabilmek ve onu Romanya, Türkiye ve diğer komşu NATO ülkelerinin kapasitesi ile entegre edebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

  • Bulgaristan- Ukrayna ilişkileri
  • NATO genişleme süreci
  • Nikolay Denkov

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