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Dünya

Bulgaristan Rus lobilerinin etkilerini azaltmak için çözüm arayacak

Bulgaristan hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımları daha etkin uygulamak ve ülkedeki Rus lobisinin etkisini azaltmak üzere girişimlerde bulunacak.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:46 - Güncelleme:
Bulgaristan Rus lobilerinin etkilerini azaltmak için çözüm arayacak
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Savaşın ilk günlerinde Bulgaristan'ı "dost olmayan ülke" ilan eden Rusya'nın etkisi ve eylemlerinin, yaz tatili sonrası Bulgaristan Parlamentosunun gündeme alacağı başlıca konulardan olması bekleniyor.

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Değişime Devam (PP) ve Demokratik Bulgaristan (DB) partilerinin koalisyonu ile üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH), Rusya'ya karşı yaptırımların daha etkin uygulanmasını ve ülkede Rus lobisinin etkisini azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı hazırladıkları öğrenildi.

Eylülde tatilden dönecek milletvekillerinin, Bulgaristan'daki Rus tesisi "Kamçiya"nın statüsü konusunda da girişimde bulunmaları öngörülüyor.

Bulgaristan, herhangi bir Rus vatandaşına bireysel yaptırım uygulamayan tek Avrupa Birliği (AB) üyesi. Ülkede yaşayan 300 bini aşkın Rus, 500 bini aşkın mülke sahip.

- RUSYA'NIN BULGARİSTAN'DAKİ DEV TESİSİ "KAMÇİYA"

Rus diasporasının yanı sıra parlamentodaki sol görüşlü partiler ile Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in desteklediği Rusya, Bulgaristan'ın Karadeniz sahilinde "Kamçiya" adı verilen dev bir tesise sahip.

300 dönümlük alanda 2008'de inşa edilen tesis, 2010'da dönemin Başbakanı Boyko Borisov ve Moskova Belediye Başkanı Yuriyi Lujkov tarafından hizmete açılmıştı.

Oteller, konferans salonları, havuzlar, hastane ve daha birçok unsurdan oluşan Kamçiya, koşulları net olmayan yasal düzenlemeyle Rusya'ya teslim edilmişti.

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