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Dünya

Bulgaristan, Rusya'dan petrol ithalatını tamamen bitirmeye hazırlanıyor

Bulgaristan Meclisi, 2024'ün ilk çeyreğinde ülkede Rus petrolünün rafinesini ve Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırma kararı aldı.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
Bulgaristan, Rusya'dan petrol ithalatını tamamen bitirmeye hazırlanıyor
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Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meclisinin oy birliğiyle kabul ettiği karar doğrultusunda, 1 Ocak 2024 itibarıyla Rus petrolünün ithalatı, 1 Mart 2024 itibarıyla da Bulgaristan'daki tek petrol rafinerisi olan Rusya'nın kontrolündeki Lukoil Neftochim Burgas tarafından Rus petrolünün işlenmesi durdurulacak.

Böylelikle özel coğrafi konumu nedeniyle 2022'de Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya petrolüne uyguladığı ambargodan muaf tutulan Bulgaristan, muafiyet süreci sonlanmadan gerekli kararı Meclisten geçirdi.

Meclis ayrıca AB hukuku doğal gazın menşeinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi yürürlüğe koyana kadar, Rus doğal gazının Bulgaristan'a ithalatı ve Bulgaristan üzerinden transit geçişine uygulanan katkı payının kaldırılmasına karar verdi.

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