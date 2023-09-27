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Dünya

Bulgaristan, S-300'leri Ukrayna'ya gönderecek

Bulgaristan, “defolu” olarak nitelendirilen S-300 hava savunma sistemi füzelerini Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
Bulgaristan, S-300'leri Ukrayna'ya gönderecek
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Bulgaristan parlamentosu, bugün gerçekleştirdiği kapalı oturumda "defolu" olarak nitelendirilen Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi. Genelkurmay Başkanı Emil Eftimov ile Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Petyo Mirçev'in de milletvekillerine seslendiği kapalı oturumda, yapılan oylamada füzelerin Ukrayna'ya verilmesine karşı çıkan tek partinin Kremlin yanlısı Vazrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi olduğu ve Bulgar Sosyalist Partisi'nin ise kapalı oturum sırasında meclisi terk ettiği kaydedildi.

Bağışlanan füzeler Bulgar ordusunun savaşa hazırlık durumunu en ufak surette etkilemeyecek

Kapalı oturuma geçilmeden önce yapılan tartışmalar sırasında Parlamento Savunma Komitesi Başkanı Hristo Gacev, bağışlanan S-300 füzelerinin çok eski ve hatta üreticinin dahi tamir edemeyeceği durumda olduklarını söyledi. Milletvekillerine Ukrayna'ya bağışlanan füzelerin Bulgar ordusunun savaşa hazırlık durumunu en ufak surette etkilemeyeceği konusunda güvence veren Gacev, bağış yoluyla aslında kötü durumdaki cephanenin elden çıkarılması suretiyle Bulgar askeri personeline yönelik bir riskin bertaraf edilmekte olduğunu ifade etti. Gacev, ülkenin odaklanması gereken konunun yeni hava savunma sistemleri tedarik edilmesi olduğunu kaydetti.

Teklif dün de Bulgaristan Parlamentosunun Savunma Komitesinde görüşülmüştü

Teklif dün de Bulgaristan Parlamentosunun Savunma Komitesinde görüşülmüş ve 11'e karşı 4 oyla kabul edilmişti. S-300 füzelerine ilişkin tartışmalarda bazı vekiller, Savunma Bakanı Todor Tagarev'i ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atmakla suçlamış ve bakanın istifasını talep etmişti. Tagarev ise Bulgaristan'ın Ukrayna'ya askeri yardımının hava savunma sistemi içermediğini ve Bulgaristan'ın bağışının sadece tamir edilemeyecek durumda olan füzelerden oluştuğunu söylemişti.

Genelkurmay Başkanı Eftimov dün yaptığı açıklamada, S-300 hava savunma sistemi tarafından kullanılan 5V55R füzelerinin defolu oldukları için bunları bulundurmanın tehlikeli olduğunu ve bunların askeri personelin hayatını tehdit ettiğini söylemişti. Eftimov, bağışlanan füzelerin Bulgaristan'ın envanterindeki S-300 füzelerinin yüzde 3 ila 5'ini temsil ettiğini de kaydetmişti.

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