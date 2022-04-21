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Dünya

Bulgaristan Turizm Bakanı Prodanov: Ukraynalılara gösterilen misafirperverlik 31 Mayıs itibarıyla sona ermeli

Bulgaristan Turizm Bakanı Hristo Prodanov, savaştan kaçan ve otellerde kalan Ukraynalılara gösterilen misafirperverliğin 31 Mayıs itibarıyla sona ermesi gerektiğini söyledi.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:42
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Prodanov, Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) yaptığı açıklamada, turizm sezonunun yaklaştığını, bu nedenle otellerde kalan Ukraynalıların kiraya çıkmasının zaruri olduğunu ifade etti.

Ukraynalıların iş bulmasının uygun olacağını vurgulayan Prodanov, "Ukraynalılara devlet desteğimiz mayısın sonunda sona ermeli. 3 aylık hümanizma ve anlayış dönemi sonrası bu insanlar çalışmaya başlamalı." dedi.

Prodanov, Ukraynalı göçmen barındıran otellere kişi başı günlük 20 avro dolayında maddi destek verildiğini ve bu amaçla şimdiye kadar yaklaşık 6 milyon avro harcandığını anlattı.

Göçmenlerin konaklanması için devletin harcamalarının 25 milyon avroya ulaşabileceğini aktaran Prodanov, bu masrafların Avrupa Birliği (AB) tarafından tazmin edilmesini talep edeceğini aktardı.

20 avro desteği yetersiz bulan oteller ise ya verilen desteğin artırılmasını ya da sezon başlamadan Ukraynalı mülteciler için bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

Genel olarak Ukraynalı göçmenlere sıcak bakan halk ise Bakan Prodanov'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden Prodanov'un istifa etmesi için imza kampanyası başlattı.

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