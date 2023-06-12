Bulgaristan: Ukrayna'nın MiG-29 talebi yok

Ülkenin en büyük özel televizyon kanalı bTV'ye konuşan Tagarev, ülkeyi 2 yıldır yöneten Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in geçici hükümetlerini, parlamento kararına bağlı Ukrayna'ya yardım çalışmalarını engellemekle suçladı.

Bulgaristan'ın milli güvenliğinin doğrudan Ukrayna'daki savaşın gidişatına bağlı olduğuna işaret eden Tagarev, şunları söyledi:

"Ukrayna'ya verdiğimiz destek ahlaki olmaktan ziyade stratejik önem taşıyor. Ukrayna, işgal edilmiş tüm topraklarını kurtarmadığı ve Rusya, müzakere masasına oturtulmadığı sürece bizim için güvenlik olmaz. Zira Rusya, bu savaşı kaybedip kendi topraklarına çekilmediği sürece Karadeniz ve Balkanlar bölesinde güvenlik sağlanmaz."

Bakan Tagarev, Cumhurbaşkanı Radev tarafından getirilen özellikle son geçici hükümetin, Bulgaristan Parlamentosunun 9 Şubat'ta aldığı Ukrayna'ya destek kararını yerine getirmediğini vurguladı.

Ukrayna'nın, Bulgaristan'ın sahip olduğu sınırlı ömürlü eski tip "MiG-29" savaş uçaklarına talip olmadığını belirten Tagarev, Bulgaristan'ın bu uçakların bakımı için on milyonlarca avro harcamak zorunda kaldığını kaydetti.

- "RUSYA AMACINA ULAŞAMAYACAK"



"Rusya, bu savaşı kaybediyor ve amacına ulaşamayacak." diyen Tagarev, Rusya'nın cephede kayıplarını hibrit savaş yöntemleriyle telafi etmeye çalıştığını anlattı.

Savunma Bakanı Tagarev, "Güçlü bir Rusya etkisinin söz konusu olduğu Bulgaristan'da parlamenter güçlerin bazıları direkt olarak Rusya'nın çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

- "UKRAYNA'YA ASKER HAZIRLAMIYORUZ, ÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"



"Bulgaristan, Ukrayna'ya asker yollayacak" yönünde Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'nın dile getirdiği ve kendisine hizmet eden parlamentodaki partilerin tekrar ettiği iddiasının kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan Tagarev, şunları kaydetti:

"Net ve kesin olarak söylüyorum. Biz, Ukrayna'ya asker hazırlamıyoruz, öyle bir planımız yok ve böyle bir şey asla görüşülmemiştir. Gelecek 10-15 yılda kesinlikle Ukrayna'ya asker yollanmasına bir gerekçe görmüyorum."

Tagarev, Bulgar askeri personelinin, Ukrayna'ya savaş deneyiminden yararlanmak üzere savaş bittiğinde yollanabileceğinin altını çizdi.

- RADEV, UKRAYNA'YA SİLAH YARDIMINA KARŞI ÇIKMIŞTI



Bulgaristan'da 2 yıl süren siyasi kriz yüzünden ülke, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu hükümetler tarafından yönetilmişti.

Rusya'nın Bulgaristan'ı Ukrayna'ya destek verdiği için "düşman ülke" ilan etmesine rağmen "Kırım Rusya'nındır", "Rusya savaşı kazanacak" diyen Radev, parlamentonun aldığı kararı hiçe sayarak Ukrayna'ya silah yardımının yapılmasına şiddetle karşı çıkmıştı.