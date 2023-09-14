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Dünya

Bulgaristan, Ukrayna'ya karşı tahıl yasağını meclisteki oylaması ile kaldırdı

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın 15 Eylül'den itibaren kaldırılmasını öngören tasarıyı onayladı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Bulgaristan, Ukrayna'ya karşı tahıl yasağını meclisteki oylaması ile kaldırdı
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BTA ajansının haberine göre, Meclis, Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), sağ görüşlü Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu ile çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından sunulan tasarıyı kabul etti.

Tasarı, 124 milletvekilinin "evet" oyunu, 69 milletvekilinin ise "hayır" oyunu aldı. Oylamada 8 milletvekili çekimser kaldı.

Bulgaristan'ın Ukrayna ile dayanışmasını teyit eden tasarı, Ukrayna buğdayı, mısırı, kolza tohumu ve ay çekirdeğine getirilen yasağın 15 Eylül'de kaldırılmasını öngörüyor.

Öte yandan tasarıda bu kararın Bulgaristan tarım ürünlerinin rekabet gücüne zarar vermeyeceği vurgulandı.

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