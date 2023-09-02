Bulgaristan'da orman yangını: Alevler Türkiye sınırına dayandı

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen devam ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle Edirne'nin Bulgaristan'a sınır Balkan köylerine doğru ilerliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda Türkiye sınırında geniş güvenlik önlemleri alındı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, dozer ve itfaiye araçları yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.

Ekiplerin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ederken, yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Suakacağı, Yolüstü ve Büyükismailçe köylerini adeta alevler aydınlattı. Köylerin tepelerinde toplanan köy halkı, endişeli gözlerle yangını izledi.

Köy halkından Selami Üner, alevleri endişeyle izlediklerini söyledi. Yangının Türkiye sınırına sıçraması durumunda köy halkı olarak traktörlerle müdahale etmek için hazır olduklarını ifade eden Üner, sınır hattında tüm önlemlerin alındığını ve çok sayıda ekibin hazır beklediğini ifade etti.

Köy halkından Hakan Özdemir de, hem sınır hattında hem de köy de tüm önlemlerin alındığı belirterek, alevlerin herhangi bir sıçrama durumunda hızlıca müdahale edileceğini vurguladı.