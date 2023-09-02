İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2023 Cumartesi / 17 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bulgaristan'da orman yangını: Alevler Türkiye sınırına dayandı
Dünya

Bulgaristan'da orman yangını: Alevler Türkiye sınırına dayandı

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Türkiye tarafındaki ormanlık alanları tehdit ederken, alevlerin sıçraması durumunda müdahale için sınır hattına yangın söndürme ekibi sevk edildi.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Bulgaristan'da orman yangını: Alevler Türkiye sınırına dayandı
ABONE OL

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen devam ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle Edirne'nin Bulgaristan'a sınır Balkan köylerine doğru ilerliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda Türkiye sınırında geniş güvenlik önlemleri alındı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, dozer ve itfaiye araçları yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.

Ekiplerin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ederken, yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Suakacağı, Yolüstü ve Büyükismailçe köylerini adeta alevler aydınlattı. Köylerin tepelerinde toplanan köy halkı, endişeli gözlerle yangını izledi.

Köy halkından Selami Üner, alevleri endişeyle izlediklerini söyledi. Yangının Türkiye sınırına sıçraması durumunda köy halkı olarak traktörlerle müdahale etmek için hazır olduklarını ifade eden Üner, sınır hattında tüm önlemlerin alındığını ve çok sayıda ekibin hazır beklediğini ifade etti.

Köy halkından Hakan Özdemir de, hem sınır hattında hem de köy de tüm önlemlerin alındığı belirterek, alevlerin herhangi bir sıçrama durumunda hızlıca müdahale edileceğini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.