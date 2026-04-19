İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bulgaristan'da seçim depremi: Radev'in koalisyonu yüzde 39,2 ile önde gidiyor
Dünya

Bulgaristan'da seçim depremi: Radev'in koalisyonu yüzde 39,2 ile önde gidiyor

Bulgaristan'da yapılan genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu yüzde 39,2 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. GERB yüzde 15,1 ile ikinci sıraya gerilerken, seçime katılım oranı bir önceki seçime göre belirgin şekilde arttı.

AA19 Nisan 2026 Pazar 21:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Bulgaristan'da 240 milletvekilinin belirlendiği genel seçimde sandıklar kapandı ve ilk sonuçlar siyasi dengeleri kökünden sarstı. Eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in liderliğindeki İlerici Bulgaristan Koalisyonu, rakiplerini açık ara geride bırakarak seçimin tartışmasız galibi oldu. Sandık çıkış anketleri, Bulgaristan siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

RADEV'İN KOALİSYONU RAKİPLERİNİ İKİYE KATLADI

Bulgaristan'da yapılan genel seçimde, sandık çıkış anketlerine göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu açık farkla ilk sırada yer alıyor.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) yayımladığı sandık çıkış anketlerine göre, Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu yüzde 39,2 oy oranıyla ilk sırada bulunuyor.

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) yüzde 15,1 ile ikinci sırada yer alırken, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) yüzde 13,3 oy oranıyla üçüncü olarak paylaşıldı.

HÖH YÜZDE 8,1, VIZRAJDANE YÜZDE 5 İLE BARAJ SINIRINDA

Sandık çıkış anketlerine göre, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8,1, Vızrajdane (Diriliş) partisi yüzde 5 ve Bulgaristan Sosyalist Partisi de yüzde 4,2 oranında oy aldı.

Bulgaristan'da, 240 milletvekilinin belirleneceği genel seçimde oy verme işlemi sona erdi.

KATILIM ORANI EKİM 2024'E GÖRE BELIRGIN ARTIŞ GÖSTERDİ

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 20.00'de tamamlandı.

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) verilerine göre, yerel saatle 16.00 itibarıyla genel seçime katılım oranı yüzde 34,63 oldu. Ekim 2024 genel seçimlerinde yine aynı saatte katılım oranı yüzde 26,25 olarak açıklanmıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçların kısa sürede MSK tarafından duyurulması bekleniyor.

  • Bulgaristan seçim
  • Rumen Radev
  • İlerici Bulgaristan Koalisyonu
  • GERB
  • Bulgaristan genel seçim 2025

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.