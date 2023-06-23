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Dünya

Bulgaristan'da ''Ukrayna'' gerginliği!

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Moskova'nın politikasını destekleyen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümetin Ukrayna'ya mühimmat ve top mermisi yollamasına karşı çıktı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 12:49 - Güncelleme:
Bulgaristan'da ''Ukrayna'' gerginliği!
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Radev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet Bulgaristan'ı savaşa doğru sürüklüyor. Seçmen desteği az olan birtakım politikacıların Bulgaristan adına bu kadar ağır sorumluluk almaları yanlış. Hükümetle aramızda gerginlik olduğu belli." dedi.

Hükümetlerin asıl görevinin, Bulgaristan vatandaşlarının güvenlik ve huzurunu garanti altına almak olduğunu anımsatan Radev, şu değerlendirmeyi yaptı.

"Savaşın bizden birkaç yüz kilometre uzaklıkta olması bizleri teselli etmemeli. Bazı politikacılar sorunun ciddiyetinin farkında değiller. Onlar tiyatroda oturur gibi sadece seyirci kalacaklarına dair aldatıcı bir duyguya kapılmış. Ukrayna'daki bunalım tırmanıp büyüyecek."

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 1 milyon 155 kalibrelik mermi gönderimine katılmak isteyen Bulgaristan hükümetinin girişimlerini de eleştiren Radev, "Savunma Bakanlığı başka ülkelerin ordularına özen göstereceğine, kendi ordumuza özen göstersin." ifadesini kullandı.

- HÜKÜMETİN RADEV'İN TUTUMUNA TEPKİSİ

Bulgaristan'da 6 Haziran'da güvenoyu alan Başbakan Nikolay Denkov'un koalisyon hükümetinin kurulmasına başından beri karşı çıkan Radev, daha sonra özellikle ülkenin Ukrayna savaşı konusunda politikası başta olmak üzere, her türlü çalışmalarını sabote etmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği ve NATO yanlısı hükümet ise 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne, Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in yerine Başbakan Denkov'u yollamaya karar verdi.

Savunma Bakanı Todor Tagarev, yaptığı açıklamada, "Bulgaristan kesinlikle Ukrayna'ya cephanelik sağlayacak koalisyonun bir parçası olmak istiyor." diye konuştu.

Rusya'nın savaşı kazanacağını düşünen, "Kırım Rusya'nındır, kimin olsun" diyen Cumhurbaşkanı Radev ise Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının, savaşı uzattığını düşünüyor.

Bulgaristan parlamentosundaki Rusya yanlısı muhalefet güçleri de Radev ile bu konuda eş güdümlü hareket ederek Ukrayna'ya her türlü yardıma karşı çıkıyor.

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