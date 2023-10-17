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Dünya

Bulgaristan'ı ''dost olmayan ülke'' ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğunu hizmete kapattı

Ukrayna savaşının ilk günlerinde Bulgaristan'ı 'dost olmayan ülke' ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğunu hizmete kapattı.

AA17 Ekim 2023 Salı 17:14 - Güncelleme:
Bulgaristan'ı ''dost olmayan ülke'' ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğunu hizmete kapattı
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Rusya'nın Varna Başkonsolosluğunun kullandığı binanın, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı ve 1 Kasım'da sona eren kira sözleşmenin yenilenmediği öğrenildi.

Varna Başkonsolosluğunun internet sitesinde, eylül başında yayımlanan bir duyuruda, 2 Ekim'den itibaren hizmet verilmeyeceği bildirilmişti.

Tabelaları da indirilen Başkonsolosluğun bir süre önce boşaltıldığı biliniyor.

Rusya, Bulgaristan'da başkent Sofya ve Rusçuk kentlerinde konsolosluk hizmetleri vermeye devam edecek.

- 70 RUS DİPLOMATIN TAHLİYESİ

Bulgaristan Rusya ilişkileri, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başında gergin bir döneme girmişti. Rusya, Bulgaristan'ı "dost olmayan ülke" ilan etmiş ve doğal gaz tedarikini kesmişti.

Bulgaristan, Haziran 2022'de Rusya'nın ülkede görevli 114 diplomatından 70'ini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve onları aileleri ile sınır dışı etmişti. "İstenmeyen kişi" ilan edilenler arasında Rusya'nın Varna Başkonsolosu da yer alıyordu.

Diplomatları casus muamelesi gören Rusya, bu eylemden ötürü çıkan kadro yetersizliği nedeniyle konsolosluk hizmetleri vermek konusunda sorun yaşayacağını açıklamıştı.

Bulgaristan, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın yanında yer alırken, bu ülkeye silah yardımında da bulunmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve iktidardaki NATO ve Avrupa Birliği yanlısı Başbakan Nikolay Denkov'un koalisyon hükümetinde muhalefet silah yardımlarına daima karşı çıktı.

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