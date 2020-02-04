İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9877
  • EURO
    6,6246
  • ALTIN
    303.429
  • BIST100
    119243
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan hükümeti, Burhan-Netanyahu görüşmesinden haberi olmadığını açıkladı
Dünya

Sudan hükümeti, Burhan-Netanyahu görüşmesinden haberi olmadığını açıkladı

Sudan hükümeti, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uganda'daki görüşmesiyle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini bildirdi.

AA04.02.2020  08:52 - Güncelleme: 04.02.2020  09:02

Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, yaptığı yazılı açıklamada, “Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uganda'da bir araya geldiğini basından öğrendik. Görüşmeyle ilgili bilgilendirilmedik, bu konuda bizimle istişare de yapılmadı.” Egemenlik Konseyi Başkanının dönüşünün ardından yapılacak açıklamaları bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsrail ile barış anlaşmaları yapan Mısır ve Ürdün dışında hiçbir Arap ülkesinin Tel Aviv yönetimiyle resmi ilişkisi bulunmuyor.

"BU GÖRÜŞME, FİLİSTİN HALKINI SIRTINDAN BIÇAKLAMAKTIR"

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu görüşme, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Netanyahu'nun Filistin meselesini tasfiye etmeye, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde olduğu gibi Mescid-i Aksa, Kudüs, Kıyamet Kilisesi ve işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etmeye çalıştığı bir zamanda Filistin halkını sırtından bıçaklamak ve Arap Barış Girişimi'nden açıkça ayrılmaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin'in Arap meselesi olduğuna dikkati çeken Ureykat, kimsenin çıkarları uğruna Filistin halkının meşru haklarını takas edemeyeceğini belirtti.

FKÖ Genel Sekreteri, Afrika Birliği ülkelerine, Birliğin düzenlediği zirvelerde İsrail-Filistin anlaşmazlığı çerçevesinde alınan; uluslararası hukuka ve meşruiyete dayanan kararları ve değişmez siyasi ilkelerini koruma çağrısında bulundu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, İsrail Başbakan Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmişti.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullanmıştı.

Türk obüsleri Esed rejimine misliyle karşılık verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz
İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!
Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı
Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı

Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı

Halk Bankasının başvurusu kabul edildi
Halk Bankasının başvurusu kabul edildi

Halk Bankasının başvurusu kabul edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.