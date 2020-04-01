Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi

AA 01 Nisan 2020 Çarşamba 23:01 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 23:01

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Sourou eyaletindeki Toeni kentinde bulunan birliklerin, kimliği belirlenemeyen silahlı gruplarca saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 15 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 askerin yaşamını yitirdiği, bazı askerlerin ise yaralandığı kaydedildi.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla kişi öldü, 270 bin kişi ise evinden oldu.