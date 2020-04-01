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Dünya

Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi

Burkina Faso'nun kuzeybatısında ordu ile teröristler arasında çıkan çatışmada en az 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 23:01 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 23:01
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Ordu tarafından yapılan açıklamada, Sourou eyaletindeki Toeni kentinde bulunan birliklerin, kimliği belirlenemeyen silahlı gruplarca saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 15 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 askerin yaşamını yitirdiği, bazı askerlerin ise yaralandığı kaydedildi.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla kişi öldü, 270 bin kişi ise evinden oldu.

En genç sakini 53 yaşında olan mahallede sessizlik hakim

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