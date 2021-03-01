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Dünya

Burkina Faso'da altın madeninde facia

Burkina Faso'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 14:16 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:16
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Burkina Faso Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan Bam bölgesine bağlı İmyire kasabasındaki altın madeninde toprak kayması yaşandığı, madende bulunan 11 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralı kurtarıldığı bildirildi.

Maden işçilerinden Amadu Kabore, madende 20'den fazla işçinin çalıştığına dikkati çekerek ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Altın, Burkina Faso'da 2009'dan bu yana ülke ihracatının başında yer alıyor. Ülkede 2019'da 50 ton, 2020'de ise 60 ton altın işlendi.

Silahlı grupların hedefinde yer alan maden ocakları, aynı zamanda doğal afetler nedeniyle sık sık zarar görüyor.

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