İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9435
  • EURO
    6,5493
  • ALTIN
    301.34
  • BIST100
    119688
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Burkina Faso'da pazar yerine saldırı: Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dünya

Burkina Faso'da pazar yerine saldırı: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso’nun kuzeyinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA28.01.2020  12:26 - Güncelleme: 28.01.2020  12:26

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hafta sonu Soum vilayetinin Silgadji kasabasındaki pazar yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapıldı.

"Saldırganların iletişim ağına zarar vermesi nedeniyle kamuoyuna yeni açıklandığı" belirtilen hadiseyi Burkina Faso devlet televizyonu doğrularken, kanal yaşananlara ilişkin detay paylaşmadı.

Yerel infowakat.net sitesinin bölge kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise yaklaşık 50 kişinin öldüğü belirtildi.

Burkina Faso’nun kuzey bölgesinde geçen hafta da 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlenmiş, 36 kişi ölmüştü.

Ülkenin kuzeyi sık sık sivilleri hedef alan saldırılara sahne oluyor. Son 4 yılda terör örgütlerince yapılan saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi evlerinden oldu.

Depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Deprem gecesi milli İHA detayı
Deprem gecesi milli İHA detayı

Deprem gecesi milli İHA detayı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.