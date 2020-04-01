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Dünya

Burundi'de ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü bildirildi.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 07:08 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 07:08
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Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Kovid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan ikisinin eski başkent Bujumbura'daki Bumerec Hastanesinde tedavi altına alındığının aktarıldığı açıklamada, Burundi'nin olası vakaları göz önüne alarak önceden hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada Kovid-19 ile mücadele ve halkı bilinçlendirme kampanyalarının devam ettiği, virüsün bulaşma riskini azaltmak için sağlık ve hijyen kuralarına uyma gerekliliğine vurgu yapıldı.

Kıtanın 54 ülkesinden sadece Malavi, Komorlar Birliği, Lesotho, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan virüsün görülmediği ülkeler olarak kaldı.

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